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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 750 Bin Hap Ele Geçirildi

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İstanbul Emniyeti, 4 aylık takibin ardından otoyolda durdurduğu kamyonette 750 bin uyuşturucu madde ele geçirirken, Zeytinburnu'nda bir uyuşturucu imalathanesini de tespit etti. 2017 yılında uyuşturucu ticareti dolayısıyla gözaltına alınan gece kulübü sahibi M.Ş.D. yeniden gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyeti, 4 aylık takibin ardından otoyolda durdurduğu kamyonette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonun devamında belirlenen adrese yapılan baskında uyuşturucu imalathanesi tespit edildi. 2017 yılında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan gece kulübü sahibi M.Ş.D. yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığından şüphelendiği kişilere yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yüklü miktarda uyuşturucunun şehir dışına sevk edileceğini öğrendi. Polis ekipleri takip ettikleri kamyonete otoyolda operasyon düzenledi. Kamyonet şoförü gözaltına alınırken kamyonette bulunan 750 bin adet uyuşturucuya el konuldu. Ekipler yaptıkları çalışmada Zeytinburnu'nda bulunan bir adreste uyuşturucu imalati yapıldığını tespit etti. Özel harekat destekli yapılan operasyondan uyuşturucu yapımında kullanılan makineler ve yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

7 YIL SONRA TEKRAR GÖZALTINDA

Polis kamerasına saniye saniye kaydedilen operasyonda, gece kulübü sahibi olduğu öğrenilen suç örgütü lideri M.Ş.D.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. M.Ş.D.'nin 2017 yılında da yine uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı öğrenildi. İmalathanede uyuşturucu hap üretimi için kullanılan makinelerin yurt dışından parça parça getirilerek Türkiye'de monte edildiği öğrenildi. Operasyonda, 14 adet hap basma ve paketleme makinesi, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek,1 adet kuru sıkı tabanca tabancaya ait 33 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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