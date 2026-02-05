Haberler

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda Kağıthane ve Kartal'da toplam 240 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ile 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca kimyasal katkı maddeleri ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlara da el konuldu.

İstanbul'da 2 ilçede düzenlenen operasyonda 240 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kağıthane ve Kartal'da 2 adres ve 2 araca yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, toplam 240 kilo 300 gram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
