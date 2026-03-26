İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Başsavcılık, toplumun genel ahlakını korumak amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
