İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 107 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 107 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, apartman çatı katında yapılan uyuşturucu imalatını tespit etti ve 107 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü'nde bir binanın çatı katında havalandırma sistemi oluşturularak apartman sakinlerinden izole şekilde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramada 107 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
