Haberler

Atlantik'te yakalanan 10 tonluk kokain sonrası İstanbul merkezli 6 ilde operasyon; 7 gözaltı

Güncelleme:
Atlantik Okyanusu'ndaki bir gemiye düzenlenen operasyonda 10 ton kokain ele geçirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye yapılan operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği ve gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Ahmad A., Semra A., Mehmet Bülent A. ve Fares D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'suç örgütü kurmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Y., Ali Osman A., Remzi K. ve Atanur A.'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu. El koyma kararının nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
