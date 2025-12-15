Haberler

İstanbul'da operasyonla ele geçirilen 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ile 6 milyon 888 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 26 şüpheli yakalandı, bunlardan 22'si tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü, uyuşturucu ile mücadelenin toplumun sağlığı için önemli bir insanlık mücadelesi olduğunu vurguladı.

İSTANBUL'da son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ile 6 milyon 888 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Burada konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu ile mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz ise İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul genelinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında son bir ayda Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli'de düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

1 TON 144 KİLO 396 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 milyon 153 bin 500 adet sentetik hap, 601 bin 380 adet extacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 adet captagon, 8 kilo 750 gram AM-2201, 192 kilo 640 gram katkı maddesi olmak üzere; toplam 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ile 6 milyon 888 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

22 TUTUKLAMA

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 22'si tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

'BU MÜCADELEDEKİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İSTANBUL HALKININ BİZE OLAN DESTEĞİDİR'

Sergide konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde, 11 ilçemizde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sonucunda 1 ton 144 kilogram uyuşturucu madde, 6 milyon 888 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 26 şahıs gözaltına alınmış, 22 şahıs ise tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz sadece bir güvenlik faaliyeti değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm fertlerini korumaya yönelik bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz ise İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title