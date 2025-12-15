İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ile 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu üretiminin önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli'de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ile 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, personeli tebrik etti.

Gazetecilere operasyonlar hakkında bilgi veren Yıldız, uyuşturucuyla mücadelelerinin sadece güvenlik faaliyeti değil, başta gençler olmak üzere toplumun tüm fertlerini korumaya yönelik insanlık mücadelesi olduğu ifade etti.

İstanbul halkının desteğinin önemini vurgulayan Yıldız, "Çalışmalara katılan arkadaşlarımıza ve İstanbul halkına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.