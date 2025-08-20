İstanbul'da Uyuşturucu Davasında Acı Son: Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı G.İ.'nin etkisi ile hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'da iş insanı G.İ.'nin uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı G.İ. tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti.

