İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

Güncelleme:
Çekmeköy'de uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı. Çatışmada bir polis yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, iki kişi sağ ele geçirildi.

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonu sırasında evden ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, iki kişi sağ ele geçirildi.

OPERASYON SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda çatışma çıktığını açıkladı. Saat 07.30'da gerçekleştirilen baskında, polis ekipleri eve girdiği sırada içeriden ateş açıldı.

1 POLİS YARALANDI

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Valilik, Albayrak'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun takip edildiğini bildirdi.

1 ZANLI ÖLDÜRÜLDÜ, 2 KİŞİ YAKALANDI

Çatışma sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen R.A. (35) öldürüldü. Operasyonda ayrıca Ç.A. ve C.A. isimli iki zanlının sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıNecati Sahin:

Vurun boyunlarını it soylarının.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

keşke diğer ikisine de sıksaydınız içeri girince çatışma da öldü deseydiniz ne de olsa malı kimden aldığını demez bunlar racona ters hesabı. içerde beleş yemek yatak olacak ödül gibi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Welcome too Pendik

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

düzeltelim: welcome to Pendiik :)))

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Hem uyuşturucu ticareti yap hem de polise silah aç. Bulundukları evi komple yandırnak gerekirdi!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

Allah güvenlik göçlerinin yar ve yardımcıları olsun Allah uyuşturucu ticaretti yapanların belasını versın inşallah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
