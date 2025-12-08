İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonu sırasında evden ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, iki kişi sağ ele geçirildi.

OPERASYON SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda çatışma çıktığını açıkladı. Saat 07.30'da gerçekleştirilen baskında, polis ekipleri eve girdiği sırada içeriden ateş açıldı.

1 POLİS YARALANDI

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Valilik, Albayrak'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun takip edildiğini bildirdi.

1 ZANLI ÖLDÜRÜLDÜ, 2 KİŞİ YAKALANDI

Çatışma sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen R.A. (35) öldürüldü. Operasyonda ayrıca Ç.A. ve C.A. isimli iki zanlının sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.