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İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası VETEXPO 2022 Veteriner Bilimleri Kongresi başladı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası VETEXPO 2022 Veteriner Bilimleri Kongresi başladı.

Evcil hayvan, ruminant, at ve egzotik hayvan hekimliğine ilişkin bilimsel sunumların yanı sıra workshoplarda uygulamalı eğitimlerin verileceği kongreye, sektör firmaları da katılıyor.

Veteriner hekimlerin mesleki pratiklerine önemli katkılar sağlaması amaçlanan kongrede, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak yer alıyor. Kongre, 14 Mayıs'ta sona erecek.

16 ülkeden konuşmacının katıldığı kongrede 100'ü aşkın sunum yapılacak

Kongrenin başkanlığını yapan İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu yıl ikincisi yapılan kongrenin özellikle genç veteriner hekimlerin ve akademisyenlerin mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Arslan, "Hedefimiz, son teknolojik gelişmelerin hekimliğe aktarıldığı, akademisyenler ile sahada çalışan meslektaşlarımızın bir araya getirildiği, başarılı bir kongre gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Sektörün her anlamda geliştiğini dile getiren Arslan, "Gençlerimizin, özellikle hayvan sağlığı konusundaki firmalarla iletişim kurarak tanışmalarını istedik. 16 ülkeden konuşmacı ve 100'ü aşkın akademik sunum var. Yarın da uygulama derslerimiz yapılacak." diye konuştu.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Veteriner, İstanbul, Güncel, Haberler

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