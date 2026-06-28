Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı İstanbul'da kutlandı

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

Nurettin Baransel Kışlası 23'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törene, şehit yakınları, gaziler, çocuklar, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar alanda, yerli imkanlarla üretilen Hisar-A Füze Fırlatma Sistemi, zırhlı muharebe araçları, milli piyade tüfekleri, zırhlı araçlar, Alkar Havan Sistemi ve T70 Genel Maksat Helikopteri, Vuran, Kirpi-2, Pars ve birçok silah sistemini inceleyerek bilgi aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in kutlama mesajları okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programda, Kara Kuvvetlerinin tanıtım filmi gösterildi. 16 Türk devletinin bayraklarıyla donatılan alanda çocuklar, komandolarla birlikte komando andını okudu.

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir"

Törende konuşan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaldız, "Türk Kara Kuvvetleri binlerce yıllık askeri geleneğin mirasçısı olarak tarih boyunca vatanımızın bağımsızlığını, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için üstün bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a uzanan kahramanlık mirası bugün de aynı kararlılık ve görev anlayışıyla yaşatılmaktadır. Türk askeri, yalnızca vatan savunmasında değil uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında da daima ön saflarda olmuştur." diye konuştu.

Türk Kara Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terör tehdidine karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini ve mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Yaldız, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelen terör tehdidine karşı, Türk Kara Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesinin hakkını vermezsek haksızlık yapmış oluruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri sınırlandırılmış, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir. Özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatlar, sınır güvenliğimizin sağlanması, terör tehdidinin kaynağında bertaraf edilmesi ve bölgesel istikrara katkı sunulması açısından önemli başarılar ortaya koymuştur."

"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir"

Programda, çocuklar için yapılan yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunulan programda, 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından hazırlanan bando konseri verildi.

Etkinliğe katılan şehit babası Fikri Bıyık, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bir şehit babası olarak emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok mükemmel ve muazzam bir şekilde bütün herkesi ağırladılar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Dünyada ne olursa olsun bizim silahımız, her şeyimiz üstündür. Onun için silahlarımızı mükemmel bir şekilde sergilemişler. Gelecekteki çocuklarımız için, bizler için ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları için mükemmel bir silah geliştirmişler. Gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Etkinliğe yakınlarıyla birlikte katılan Ferhat Süzer de Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği silahları görmekten gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir Türk vatandaşı olarak onur duyduk. Çok iyi gelişmeler yapılmış. Bizim askerlik dönemimizden bu yana çok iyi çalışmışlar. Silahlı kuvvetlere güveniyoruz. Onlara, şu anda ülke güvenliğine karşı bakışımız daha da değişti. Mutluyuz. Çok güzel bir gün geçirdik. Ülkenin kendi sermayesiyle, kendi mühendislik hizmetleriyle yapıldığı için daha farklı. Tabii ki daha fazla bir onur duyuyoruz. Çok güzel bir şey. Bunlar tabii ki daha da gelişecektir mutlaka ileride. Bizim çocuklarımızın güvenliği sağlam diyorum."

Etkinliğe ailesiyle katılan çocuklardan Pera Uğurlu ise "Gerçekten çok büyük askerler gördüm. Çok güzel şeyler yaşadım. Şarkılarla dans ettim. Çok güzel duygular yaşadım. Arabalara çok bindim. Helikoptere de bindim. Bir de silahlar sayamayacağım kadar çoktu." dedi.

Törende, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Belediye Başkanı Esin Köymen, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Vedat Öncel, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tümgeneral Burhan Aktaş da yer aldı.