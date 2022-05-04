İstanbul'da trafik yoğunluğu
AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
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Yoğun trafikten görüntüler Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların geri dönmeye başlamasıyla TEM Otoyolu Kavacık Ümraniye istikameti Molla Gürani Viyadüğü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Yoğun trafikten görüntüler Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların geri dönmeye başlamasıyla TEM Otoyolu Kavacık Ümraniye istikameti Molla Gürani Viyadüğü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
AA / Arif Murat Kayacan - Güncel