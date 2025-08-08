İstanbul'da Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Düzenlendi

İstanbul'da, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreterliği ev sahipliğinde, "Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantı düzenlendi.

Moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Ali Murat Duman'ın yaptığı toplantıya, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akan katıldı.

Prof. Dr. Ilıcalı, toplantıda trafik konusunu teknik ve akademik boyutlarıyla değerlendirdiği sunum gerçekleştirdi.

İstanbul'un trafikte karşılaştığı sorunlara dikkati çeken Ilıcalı, özellikle otobüs tercihli yol düzenlemelerine ilişkin geometrik çözüm önerilerini dünyadan örneklerle anlattı.

Ilıcalı, otobüs tercihli yolların mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'un kısa vadede çözümü bu tercihli otobüs yolları. Belediyeler kendilerinin de bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi. Ben de biliyorum, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş zamanında yapılmış, UKOME kararları alınmış. Gelin şunları yapalım. Bunun haricinde ne kadar büyük teknolojik imkanlar var. EDS'yle de denetim yapalım. Ekimde çıkacak yasaya bu maddeleri de koyalım. Diğer araçların otobüs yolunu kullanmasını caydırıcı hale getirelim. Dün İBB'deki toplantıda emniyetin en üst trafik başkanıyla görüştük. Onlar da EDS'yle denetimin çok katkı sağlayacağını söylüyor. Sadece otobüs yolu yapmayalım. Yolun genişliği yeterliyse yanına bisiklet yolu koyalım. İmkan varsa park koyalım. Yolun geometrisine göre bunları ayarlayalım."

Türkiye'nin eğitimden sağlığa, ulaşım altyapısından araç güvenliği ve denetim stratejilerine kadar tüm alanlarda kapasitesini artırmayı sürdürdüğünü anlatan Ilıcalı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve buna bağlı eylem planlarının öngördüğü tüm çalışmaların merkezinde insan unsurunun bulunduğunu vurguladı.

Ilıcalı, trafikte sıfır can kaybının mümkün olduğu inancının bu strateji belgesinin temel omurgasını oluşturduğunu aktararak, "Yayımlanan 2021/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021-2030 yılları arasında trafik kazası kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmiştir. Trafik yoğunluğunun azaltılması hem kaza risklerini en aza indirecek hem de ulaşımda verimliliği ve güvenliği artıracaktır." dedi.

Konuşmacılar daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.