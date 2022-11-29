İstanbul'da trafik kazasında vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Kara'nın babası Selahattin Kara, annesi Menekşe Kara ve eşi Saliha Kara taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, polis memurunun yakınlarının yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve bazı meslektaşları katıldı. 1,5 yıllık evli olan Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü. Kullandığı araç yol kenarındaki ağaca çarptı Polis memuru Oğuzhan Kara idaresindeki 34 EJA 510 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Mimarsinan Mahallesi Selanik Bulvarı'nda seyir halindeyken yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 5 metre derinlikteki ağaçlık alana devrilerek yanan otomobilde bulunan Kara ve beraberindeki arkadaşı vefat etti. Kaynak: AA / Güncel Oğuzhan Kara Kağıthane İstanbul Güncel Haberler

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