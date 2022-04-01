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İstanbul'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

AA - Cemaleddin Turan - Güncel
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Kuzey Afrika üzerinden Avrupa kıtasına doğru hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin batı kesimlerinde çarşamba gününden itibaren görülmeye başlanan toz taşınımı, etkisini artırıyor.

İSTANBUL (AA) - Kuzey Afrika üzerinden Avrupa kıtasına doğru hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin batı kesimlerinde çarşamba gününden itibaren görülmeye başlanan toz taşınımı, etkisini artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre ülkenin birçok noktasında atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. İstanbul'da da toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

AA / Cemaleddin Turan - Güncel

İklim Değişikliği, Kuzey Afrika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Haberler

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