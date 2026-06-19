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İstanbul'da bir tırda yaklaşık 130 kilogram eroin ele geçirildi

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İstanbul Silivri'de durdurulan bir tırın dorsesine gizlenmiş yaklaşık 130 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir tırın dorsesine gizlenmiş yaklaşık 130 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan ve yine ülke sınırlarından çıkacağı belirlenen bir tırda uyuşturucu olduğunu değerlendiren polis ekipleri, aracı Silivri'de seyir halindeyken durdurdu.

Tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, dorse kısmındaki zula diye tabir edilen bölmeye gizlenmiş paketler halinde yaklaşık 130 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen dorsede inceleme yaparak personelden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, operasyonda 203 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Yıldız, "İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimi ve geleceğimizi asla çaldırmayacağız. Bizim en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteği." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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