Başakşehir’de kiralık otomobille drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Başakşehir'de kiralık otomobille drift attığı anları video kaydına alıp arkadaş grubuna atılan şahıs hakkında işlem yapıldı. Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobilin kiralık olduğunu ve Gökmen T. tarafından kullanıldığını belirledi. Drift yaptığını kabul eden sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 6 Eylül günü saat 18.45 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOT 241 plakalı otomobilin drift yaptığı anlara ait görüntüler arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntülerin Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine ulaşmasının ardından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin görüntüler üzerinde yaptığı incelemede aracın plakası belirlendi. İncelemede otomobilin Otokoç Kiralama firmasına ait olduğu ve Gökmen T. tarafından kiralandığı tespit edildi.

Kiralık otomobille drift yaptı, görüntüler yakalattı

Ekiplerin telefonla ulaştığı Gökmen Tüz'ün trafik ihlalini kendisinin gerçekleştirdiğini belirtmesi üzerine sürücü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Tüz'ün burada olayın yeri, tarihi ve saatine ilişkin polis ekiplerine beyanda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından Gökmen T'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında 140 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı