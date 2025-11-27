Haberler

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 286 Eser Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kültür varlıklarının izinsiz satışına yönelik operasyonda Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 286 eser ve obje ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 286 eser ve obje ele geçirildiğini, yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmar Suçları Soruşturma Bürosunca, kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Başsavcılık koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 8 şüpheliye ait olduğu belirlenen 9 ikamet ve 3 iş yerinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aramalarda, çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu eser ve objelere el konulduğu, 7 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.