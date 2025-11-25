Haberler

Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. Yolcuların alternatif giriş ve çıkışları kullanabileceği belirtildi.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: AA / Güncel



