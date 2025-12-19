İstanbul'da tutuklu kişileri tahliye ettirecekleri vaadiyle menfaat temin eden 2 şüpheliye iddianame

İstanbul'da, tutuklanan kişileri tahliye ettirecekleri vaadiyle yakınlarından menfaat temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli A.D. ve o dönem polis memuru olan şüpheli H.K. hakkında, eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek, bir soruşturmada tutuklanan şahısları tanıdıkları savcılar aracılığıyla tahliye ettirecekleri bahanesiyle yakınlarından menfaat temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında daha önce de bir soruşturma yürütüldüğü ve 2022 yılında kamu davası açıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede suç şüphesi oluşması nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, başsavcılık tarafından "tefecilik yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler C.B. ve B.B'nin gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, şüpheli H.K'nin dosyaya vakıf olduğu, tutuklanan "B" soy isimli şahıslara ilişkin düzenlenen bazı soruşturma belgelerini fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği şüpheli A.D'ye gönderdiği aktarıldı.

Şüpheli A.D'nin tutuklanan C.B'nin oğlu S.B'ye ulaşarak tahliye vaadiyle 20 bin Amerikan doları istediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine S.B'nin Bakırköy'deki bir AVM'nin önünde 20 bin doları A.D'ye nakit olarak elden verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, parayı vermesine rağmen S.B'nin babası tahliye olmayınca durumu şüpheli A.D'ye sorduğu, şüphelinin ise S.B'yi oyaladığı ve parayı geri vermediği anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporuna yer verilen iddianamede, şüpheli A.D'nin şüpheli H.K'yi telefon rehberinde "AKIN İSTH EMNİYET" şeklinde kaydettiği ve şüpheliler arasında birbirlerine bilgi verdiklerine dair yazışmalar yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli A.D'yi daha önceden tanımayan ve aralarında kendisine iftira atmasını gerektiren bir husumet bulunmayan S.B'nin kendi içinde tutarlı ve çelişmeyen beyanları, S.B. ile şüpheli A.D'nin arasında gerçekleşen WhatsApp konuşmaları ile şüphelilerin anlatımları değerlendirildiğinde, A.D. ile onun eylemlerine iştirak eden H.K'nın fikir ve eylem birliği içerisinde fiil üzerinde ortak hakimiyet tesis edip, tutuklanan yakınlarının tahliye işinin gördürüleceği vaadiyle, S.B'den menfaat temin ettiklerinin sabit olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli A.D. hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçlarından 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüpheli H.K. hakkında ise "soruşturmanın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçlarında 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.