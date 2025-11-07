Haberler

İstanbul'da Sudan'daki İnsanlık Dramı İçin Etkinlik Düzenlendi

İstanbul'da Sudan'daki İnsanlık Dramı İçin Etkinlik Düzenlendi
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından düzenlenen etkinlikte, Sudan'daki çatışmalar ve insanlık dramı ele alındı. Gazeteci Fahrettin Yusuf, Sudan'daki sorunların kökeninde sömürge politikalarının yattığını belirterek, Türkiye'nin Sudan'a verdiği desteği vurguladı.

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından İstanbul'da " Sudan'ın Gazze'si: Faşir'deki İnsanlık Dramı, Açlık ve Savaş" etkinliği gerçekleştirildi.

Dernekte düzenlenen etkinlik, Sudan'daki çatışmaları anlatan video gösterimiyle başladı.

Sudanlı gazeteci Fahrettin Yusuf, burada yaptığı konuşmada, Sudan'daki sorunun 2023'te başlamadığını, çatışmanın kökeninde sömürge döneminde Batı'nın uyguladığı ayrıştırma ve bölme politikalarının bulunduğunu ifade etti.

Yusuf, dış güçlerin Sudan'ın stratejik konumu ve yer altı kaynakları üzerindeki planlarının gerilimi tırmandırdığını belirtti.

"15 Nisan 2023'teki darbe girişiminin başarısız olmasıyla çatışmanın savaşa dönüştüğünü" vurgulayan Yusuf, "O yüzden Türk halkı ve Türkiye için 15 Temmuz neyse Sudan halkı ve Sudan için de 15 Nisan aynısıdır." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Batılı aktörlerin müdahalesine işaret eden Yusuf, "darbeci grupların altın ve liman gibi stratejik kaynak ve noktalara erişim sağlamayı" hedeflediğini vurguladı.

"Türkiye tarihin doğru tarafında duruyor"

İsrail'in bölge ülkelerini zayıflatmaya, parçalara bölmeye ve sürekli savaş halinde bırakmaya çalıştığını vurgulayan Yusuf, "Türkiye ise bu konuda gerçek tarafı tutuyor ve tarihin doğru ve adil tarafında duruyor. Her zaman olduğu gibi Sudan'ın mazlumlarına, Sudan halkına el uzatıyor ve Sudan'ın meşru hükümetine destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Faşir ve Darfur'daki kuşatma ve insani yıkıma dikkati çekerek, kentlerin abluka altında olduğunu, sivillerin hedef alındığını, gıda ve ilaç girişinin engellendiğini anlattı.

Sudan'daki mevcut insani durumu özetleyen Yusuf, "Şu an dünyada en fazla yerinden edilmiş insanlar Sudan'da bulunuyor. 14 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda." diye konuştu.

Sudan'ın parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirten Yusuf, sürecin sonrasında halkın er ya da geç galip geleceğine inandığını söyledi.

Yurt dışındaki Sudanlılar da etkileniyor

Sudanlı Öğrenciler Genel Birliği Başkanı Gatada Kamal, Türkiye ile Sudan arasındaki bağların Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin tarihten gelen bir yakınlığa sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yaşayan Sudanlı öğrencilerin de savaşın etkilerinden ciddi şekilde etkilendiğini kaydeden Kamal, ailelerinin maddi destek sağlayamaması nedeniyle yurt dışındaki Sudanlıların eğitim ve maddi zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Kamal, Türkiye'nin Sudan halkına verdiği desteğe değindi.

Sudanlı öğrenci Yara Issameldin de kuşatma altında kalan Faşir'e gıda ve tıbbi desteğin kesildiğini aktararak, serum ve ilaç gibi tıbbi malzemelerin bulunmadığına işaret etti.

Şehirde sivillerin hedef alınmasına ve toplu ölümlere dikkati çeken Issameldin, Sudan'ın parçalanma riskinin arttığını vurguladı.

Issameldin, Sudan'da yaşananların anlatılamayacak kadar kötü olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
