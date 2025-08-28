Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından İstanbul'un 10 ilçesinde çetelere yönelik operasyon yapıldı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son 10 gün içinde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tabanca, yüzlerce mermi, suçlarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haraç almak için kurşunlama olayları gerçekleştiren, tehdit ve gasp olaylarının faili olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 17 tabanca, 225 adet mermi, 2 adet kask, 2 adet mont, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 23 bin 400 lira ve 200 Euro'ya da el kondu. Bu şahıslardan 16'sı çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

"SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ele geçirilen suç unsurlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Asayiş şube müdürlüğümüzce son durum 10 gün içerisinde, 10 ilçemizde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yapılan operasyonlar kapsamında 29 şahıs gözaltına alınmış. 16 şahıs tutuklanmış, 13 şahsın da adli işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda bir adet çelik yedek ve 17 adet tabanca ele geçirilmiştir. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla, motosikletli suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dün organize işler şube müdürlüğümüzce, başarılı çalışmalarını paylaştık. Bugün de asayiş şube müdürlüğümüzdeyiz. Arkadaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.

KURŞUNLAMA OLAYLARINDA YÜZDE 44 AZALMA VAR

Öte yandan bir yıl öncesine göre Haraç almak için yapılan kurşunlama olaylarında yüzde 44'lük bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca suç örgütlerinin yeni eleman devşirmek için kullandıkları tespit edilen 206 sosyal medya hesabının kapatıldığı belirtildi.