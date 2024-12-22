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İstanbul'da STK'lerde eğitim gören çocuklar, İsrail'in Filistinlileri öldürmesini kınadı

İstanbul'da STK'lerde eğitim gören çocuklar, İsrail'in Filistinlileri öldürmesini kınadı
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve YediHilal Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında (STK) eğitim gören çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli akranları için eylem yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve YediHilal Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında (STK) eğitim gören çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli akranları için eylem yaptı.

Ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan gruptakiler, "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Her yer Filistin, her yer Gazze", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma" ve "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Bağca, 7 Ekim 2023'ten bugüne insanlık tarihinin görmediği bir şekilde Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı bir soykırıma şahit olduklarını söyledi.

Saldırılarda öldürülenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu vurgulayan Bağca, "Modern dünyada, çoğu liderin sessiz kaldığı ve göz yumduğu bu soykırımı durdurmak için 15 aydır meydanlarda etkinlikler yapıyor ve zalimlere 'dur' diye haykırıyoruz. Çocuk şehit Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' ilan ederek yaşanan bu acıyı meydanlarda çocuklarımızla birlikte lanetlemiştik. Bu sene de bu olayı 'Dünya Şehit Çocuklar Haftası' olarak ilan ederek bir haftaya yayılan etkinliklerle insanlığın kabuk bağlayan yüreklerini titretmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bağca, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı tepkilerini belirtmek için "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" adıyla bir çocuk mitingi yapmaya karar verdiklerini, dünyanın bütün masum çocukları için 28 Aralık Cumartesi saat 11.00'de Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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