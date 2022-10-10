İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın kameralara takıldı

İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının sokak ortasında çırılçıplak şekilde yürüdüğü anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Kim olduğu henüz öğrenilemeyen kadının yanından geçenlere aldırış etmeden sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

İstanbul Çağlayan'da yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın cadde üzerinde çırılçıplak bir şekilde yürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

RAHAT TAVIRLARI KAMERAYA YANSIDI

Yanından geçen vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeden yolun ortasında çırılçıplak yürüyen kadının kim olduğu henüz öğrenilemezken, sergilediği rahat tavırlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

İnternete düşen video çok sayıda sosyal medya kullanıcısının görüntüleri paylaşıp yaptığı yorumlar sonrasında kısa sürede viral oldu.