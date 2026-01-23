İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de sis nedeniyle yüksek katlı binaların görünürlüğü azaldı.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel