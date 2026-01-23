İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.