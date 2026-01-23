Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de sis nedeniyle yüksek katlı binaların görünürlüğü azaldı.

İstanbul'da bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
