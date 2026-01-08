Haberler

İstanbul'daki fırtınanın etkisi sürüyor

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, bina çatılarının kopması ve araçların zarar görmesi gibi olaylara yol açtı. Fırtına sırasında birçok mahallede hasar meydana geldi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Toros Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle yerinden koparak sokağa savruldu. Olay sırasında bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, çatının parçaları park halindeki 4 otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Aynı mahalledeki Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu. Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü.

Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokak'taki bir binanın çatısındaki izolasyon parçaları rüzgarın şiddetiyle koparak kaldırıma düştü.

Örnektepe Mahallesi Taşlık Sokak'ta ise kökünden sökülen ağacın parçaları iki evin çatısına zarar verdi.

Camiikebir Mahallesi'nde yol kenarına önlem amaçlı konulan sac barikatın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Şişli'de de bir binanın çatısından parçaların koptuğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Levent'te ise bir inşaatın etrafındaki sac levhalar şiddetli rüzgar yüzünden etrafa savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Avcılar'da D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde fırtınanın şiddetiyle aydınlatma direği yan yatanken, ulaşım kontrollü sağlandı.

Cevizlibağ'da yağış sonrası su birikintisinin oluştuğu metrobüs üst geçidinde vatandaşlar, durağa ulaşabilmekte zorlandı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde de 6 katlı iş yerinin çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
