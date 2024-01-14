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İstanbul'da Sıcaklık Artacak

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İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların artması bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi, hafta boyunca genellikle güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıklar bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

İstanbul genelinde güne 0 derecelerin altına gerileyen dondurucu soğuk hava (Ayaz) ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandı. İstanbul'da gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 8 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava bölgeyi terk ederken hafta boyunca ( Salı hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

BEUS UYARILARINA DİKKAT

AKOM'dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda 'gizli buzlanma' uyarısı da yapıldı. Bu nedenle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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