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İstanbul'da Sıcak Havada Sahiller Doldu Taştı

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İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Yenikapı, Kartal, Maltepe ve Sultanahmet gibi sahil ve gölgelik alanlara akın etti. Bazıları denize girip piknik yaparken, bazıları da gölgede dinlenmeyi tercih etti.

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak havada vatandaşlar serinlemek için sahil ve gölgelik alanları tercih etti.

Kentte etkili olan sıcak havada dışarıda olan bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken, bazıları da deniz kenarında serinlemeye çalıştı.

Yenikapı Sahili'nde de vatandaşlardan bazıları ağaçların altına serdikleri örtüler üzerinde, banklarda ve kamp sandalyelerinde, bazıları ise sahilde piknik yaptı. Sıcak havadan bunalanlar kayalık alanlardan denize girerek serinledi.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Sultanahmet ve çevresinde de sıcak havaya rağmen yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar ve turistler, bölgede gezerek ve dinlenerek vakit geçirdi.

Kartal ve Maltepe sahillerinde bulunan kişilerden bazıları da ağaçların gölgesinde dinlendi, bazıları yürümeyi bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Maltepe Dragos Sahili'nde denize giren Arif Yılmaz, evde bunaldığı için arkadaşlarıyla sahile geldiğini, denize girip, piknik yapıp, müzik dinleyerek vakit geçirdiklerini söyledi.

Sahilde dinlenen Yüksel Özgürbüz de "Ailelerimizle birlikte hem dinleniyoruz hem eğleniyoruz, serinlemek için denizimiz, eğlenmek için yeşil alanımız var." dedi.

Kaynak: AA
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