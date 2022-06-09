İstanbul'da "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" düzenlendi - Haberler

Şanlıurfa 1. Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla başladı.

İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Ayhan, 20 gün önce göreve başladığı şehrin potansiyeli ile tarım ve turizmde cazibe merkezi olacağına inandığını söyledi.

Güçlü bir iş birliğiyle Şanlıurfa'nın geleceğinin parlak olacağını ifade eden Ayhan, Şanlıurfalılardan memleketlerine sahip çıkmalarını ve herkesin turizm elçisi olmasını istedi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise konuşmasında şehrin tarihi değerine dikkati çekti.

Beyazgül, "Urfa, derinlikleri olan, acıyla tatlıyı kardeş etmiş, tarihin sıfır noktası olan bir şehir, peygamberler şehri. Bu güzellikleri tanımak isteyenler mutlaka Şanlıurfa'ya gelmelidir." şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses izdihamı

Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses etkinlik alanına geldiğinde izdiham yaşanırken sanatçı okuduğu türkülerle davetlileri coşturdu.

Etkinlik alanında konuşan Tatlıses, Şanlıurfalı olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Ben önce bu devletin bir ferdiyim, sonra Şanlıurfa'nın evladıyım. Urfa ne zaman emrederse ben emrindeyim. Urfa'daki belediye başkanlarının emrindeyim. Ben mağaradan çıkan Ahmet Bey'in oğlu İbo'yum. Bunu hiçbir zaman unutmadım, unutmam da. Aslını inkar eden haramzadedir. Ben aslımı inkar etmiyorum."

Tatlıses konuşmasının ardından iki Şanlıurfa türküsü okudu.

Öte yandan, sahneden yapılan anonsta, etkinlik alanına iki saatte 100 binden fazla kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Kurulan iki büyük çadırda belediye ve kamu kurumlarının stantlarının yanı sıra ile özgü ürünler sergilenirken açılış dolayısıyla davetlilere çiğ köfte ve Şanlıurfa yöresine ait yiyecekler ikram edildi.

Pazar günü tamamlanacak tanıtım günleri kapsamında sıra geceleri, konserler, halk oyunları, bilgi yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programa eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti Milletvekili Gülender Açanal, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şansal ve İstanbul'daki Şanlıurfalılar katıldı.