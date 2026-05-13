İstanbul'da sahte pasaportla İngiltere'ye gitmeye çalışanlara yardım eden 8 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyeti, sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardım eden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.

Analizler sonucunda ekipler, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkeler arasında bulunan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportları kullandıklarını ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSümeyye Kurtuluş:

İyi yakalamışlar. Sahte pasaport falan çok tehlikeli. Ayrıca bu İsrail pasaportları hangi materyalden yapılmış acaba merak ettim. O pasaporta ne kadar para harcamışlardır herhalde. Neyse güvenlik çok iyi çalışmış.

Haber YorumlarıSeda Elçim Köse:

Bravo emeği geçenlere ?? Kadınlar ve erkekler eşit şekilde suçlanmalı ve yargılanmalı diye düşünüyorum ?? Bu tür haydut işlerinde cinsiyet ayrımı yapılmaması çok önemli ??

Haber YorumlarıZerrin Ulutürk:

Artık her şey raydan çıktı ben anlam veremiyorum kimler kimi kaçakçılık yapıyor kimler yardım ediyor Türkiye'de hukuk devleti olması gerekir adam gibi işler düzeltilmeli

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

