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Sahte daire ilanıyla kapora dolandırıcılığı: 13 şüpheli adliyede

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İstanbul'da internet sitelerine sahte daire ilanı vererek kapora aldıkları belirlenen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 30 eylemde yaklaşık 25 milyon lira mağduriyet oluşturduğu tespit edildi.

İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çeşitli ilçelerde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle kapora dolandırıcılığına ilişkin gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle yaptığı koordineli çalışmada,??????? başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirlemişti.

İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emlak şirketi üzerinden organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen 13 şüphelinin, 30 eylemde yaklaşık 25 milyon liralık mağduriyete neden olduğu tespit edilmişti.

Banka hesaplarına bloke konulan şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa, 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere 23 taşınmaz ve 6 araca el konulmuştu.

Kaynak: AA
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