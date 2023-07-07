İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: Binlerce Kutu Sahte İlaç Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 56 bin 339 adet sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da ele geçirilen sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar emniyet müdürlüğü bahçesinde basına gösterildi.<İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte ilaç üretimi ve satışı yapanlara yönelik yapılan çalışmalarda dün Esenyurt ve Beylikdüzü'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 milyon lira değerinde 3 bin 981 kutu içerisinde toplamda 56 bin 339 sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan çok sayıda hammadde ele geçirildi. Şüphelilerin sahte ilaçları fahiş fiyatlarla sattıkları belirlendi. Ele geçirilen ilaçlar bugün emniyet müdürlüğünde sergilendi. Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.