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İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Şişli ve Beyoğlu'ndaki olayların ardından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

SAHTE İÇKİDEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.

İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

400 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi. Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Biricik:

cehape iktidar olsa bu kişiler sahte içkiden ölmezdi,rakıyı 140 lira yapar,insanlar bol bol içer,ya rakı masasında ya trafik kazasında ölürlerdi.bunların vebalide hükümetin boynuna.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

M Rakıyı bırak. :DDDDD :DDDDDD

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