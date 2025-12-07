Haberler

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Şişli ve Üsküdar bölgelerinde yollarda su birikintileri oluşmasına ve bazı evlerle iş yerlerinin su baskınına uğramasına neden oldu. Rögar tıkanıklığı ve yetersiz altyapı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Şişli ve Üsküdar'da yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve evleri su bastı.

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.

Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Sürücülerin bu anları ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.

Öte yandan, aracın suda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Haberler.com
