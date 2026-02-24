Haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul'un kuzey kesimlerinde başlayan sağanak yağış, bazı caddelerde su birikintilerine yol açarak sürücüler ve yayalar için zorluklar oluşturdu. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de yağmurdan korunmaya çalışanlar görüldü.

İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Maltepe'de yağış etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ise trafik yoğunluğu gözlenirken, motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: AA
