İstanbul'da sağanak sonrası oluşan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü

İstanbul'da sağanak sonrası oluşan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından trafik yoğunluğu oluştu. Kentte gece geç saatlere kadar süren yoğunluk nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, geç saatlere kadar sürdü.
İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte akşam saatlerinde süren yağışın ardından oluşan trafik nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı