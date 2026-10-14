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İstanbul'da sağanak, Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokakları su bastı

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İstanbul'da sağanak, Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokakları su bastı
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokakların suyla kaplanmasına yol açtı. Yolların göle döndüğü bölgelerde araç ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

İSTANBUL'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokakları su bastı. Bazı noktalarda yollar göle dönerken, suyun içinde kalan araçlar ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler motosikletlerini iterek ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Sarıyer ve Kağıthane'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yolların suyla kaplanması sonucu araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, motosiklet sürücüleri de suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.

MOTOSİKLETLERİNİ İTTİREREK İLERLEDİLER

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı motosiklet sürücüleri, suyla kaplanan yollarda ilerleyemeyince motosikletlerinden indi. Sürücülerin motosikletlerini iterek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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