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İstanbul'da sağanak ilçelerde su baskınına yol açtı, trafik yoğunluğu yüzde 89'du

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, bazı ilçelerde caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan yağış, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artırdı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle durakların altına sığındı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için yanlarındaki şemsiyelerini açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin tentelerinin altında ve bina girişlerinde bir süre bekledi.

Kent genelindeki bazı caddeler ve sokaklarda sağanağın ardından su birikintileri oluştu.

Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bu sırada yoldan geçen motosikletliler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağışa aldırış etmeyen turistler yürümeye devam etti.

Bazı turistler, sağanağın altında fotoğraf çektirdi.

Yağışın etkisiyle bazı caddelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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