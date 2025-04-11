İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart protestolarında tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi. Gerekçe olarak yurt dışına kaçma şüphelerinin olmadığı yazıldı.

TAHLİYE SAYISI 93'E ÇIKTI

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı vermişti. Böylelikle tahliye edilen gençlerin sayısı 93'e yükseldi.

DÜN 102 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İmamoğlu protestolarında İstanbul'da 100'e yakın kişi gözaltına alınmış 278 kişi de tutuklanmıştı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında açılan iddianameyi dün incelemiş ve CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı vermişti.

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