İstanbul'da polis servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı

Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişinin yaralandığı, kalbi duran polis memurunun hayata döndürüldüğü bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çalışması sonucu polis servis aracı ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü belirtilerek, "Polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kazada 1'i ağır 17 polis memurunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Kazada, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi verildi.