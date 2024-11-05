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İstanbul'da PKK Terör Üyesi Tutuklandı

İstanbul'da PKK Terör Üyesi Tutuklandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan PKK terör örgütü üyesi D.B. tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda D.B.'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve gizlendiği adreste yakalandığı bildirildi.

MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçmişte terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten D.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Yapılan araştırma sonunda İstanbul'da olduğu saptanan D.B., gizlendiği adreste özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Malatya'ya getirilen D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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