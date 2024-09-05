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İstanbul'da "okul saati" kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

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Okullarda yeni dönem 9 Eylül'de tüm sınıflar için başlıyor. İstanbul'da pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak.

Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için 2 Eylül'de çaldı, ilkokul ve ortaokullar ise 9 Eylül Pazartesi günü sınıflardaki yerini alacak. İstanbul'da eğitim-öğretim döneminin ilk gününde trafikte oluşacak yoğunluk nedeniyle saatler yeniden ayarlandı.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama;

"2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

İstanbul 9 Eylül trafik Güncel Eylül

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Yorumlar (4)

Savas Ozturk:

Bu ülkenin genç nesilleri çok şanssız okula giderken benim geleceğim ne olacak diye gidiyorsa oturup bi sorgulanmalı derim

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Aziz Dağ:

Bir günlük çözüm bu Peki ikinci yün yani Salı gününden sonra ki günler için çözümünüz nedir E 5 inşaatlardan dolayı trafik felç olacak İstanbul her geçen gün geri gidiyor malesef RABBİM Yardımcımız olsun

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Vikings:

Pazartesi değil her gün böyle olsa daha iyi.onca saat eğitim kafa almıyor.

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