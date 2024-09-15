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AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de pazar günü İstanbul'da serin ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki iller için art arda sağanak uyarısı yaptı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Güncel değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeybatı bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi'nin (Çanakkale hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'da yağışların yerel olarak güçlü olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Akdeniz kıyılarında rüzgarın güney ve batı yönlerinden zaman zaman 40-60 km/s hızla kuvvetli eseceği bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Merkez'den yapılan açıklamada, kent genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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