İstanbul'da Pakistanlıların Kaçırdığı 4 Nepalli Kurtarıldı

İstanbul Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistanlılar tarafından kaçırılan 4 Nepalli, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Nepal uyruklu 4 kişinin Beyoğlu ilçesinde kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan ilçesindeki bir adreste zorla alıkonulduğu ve serbest bırakılmaları karşılığında 10 bin euro fidye talep edildiğini tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Nepalli kişilerin kurtarılması için şüphelilerle müracaatçı kişiler aracılığıyla görüşme ayarlayan Emniyet ekipleri, Taksim Meydanı'ndaki buluşma noktasına gelen Pakistan uyruklu A.H. ve M.Ş. ile bu kişilere gözcülük yaptığı öğrenilen Pakistan uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Nepallilerin tutulduğu Eyüpsultan'daki Akşemsettin mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonda da A.A., H.A., M.H. ve A.M. isimli 4 kişi daha yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda iki adet satır ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4 Nepallinin de kurtarıldığı belirtildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.