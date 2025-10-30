İstanbul'da 'Özgür Filistin' Paneli Düzenlendi

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Filistin İnisiyatifi iş birliğiyle "Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin" paneli düzenlendi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü Konferans Salonu'nda Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Küresel Sumud Filosu aktivistleri tanıklıklarını anlattı.

Gazeteci yazar Ersin Çelik, yolculukta yaşadıklarını üniversiteli gençlere anlatmayı çok önemsediğini belirterek, Türkiye'de Filistin ve Gazze bilincinin 7 Ekim 2023'ten önce var olduğunu, dünya kamuoyunda ise bu meselenin ciddiyetinin bu tarihten sonra fark edildiğini söyledi.

Çelik, Gazze'deki soykırımın duyurulması ve ablukanın kırılması niyetiyle bu harekete katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sumud, dünya vicdanının mecbur kaldığı son yöntemdir. Sumud Filosu'nu organize eden, düzenleyen Gazze'nin ta kendisidir. Devletlerin, dünyaya nizam vermesi gereken kurumların, hukuk mercilerinin adeta felç olmuş gibi hiçbir şekilde bir refleks göstermemesi karşısında insanlık harekete geçti. Hem bir gazete gazeteci hem de çok sayıda sivil organizasyonun içerisinde yer alan biri olarak, Sumud Filosu'nun çok ama çok zor, meşakkatli bir süreç olduğuna şahitlik ettim."

Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin dünyayı ikna etmek gereken eşiklerin olduğuna dikkati çeken Çelik, filonun temel amacının Gazze'de yaşananları tüm dünyaya göstermek olduğunu ve bunu başardığını ifade etti.

Avukat Gülden Sönmez de aktivizmin Türkçe karşılığının "eylemlilik" olduğuna işaret ederek, bir insanın eylemlilik olmadan düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Sönmez, Gazze'de yaşananların dünyanın gözü önünde olduğunu ve canlı yayınlarla izlendiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bütün bu olan bitenler karşısında öyle gerisin geriye itilmeyi kabullenmek istemiyoruz. Olan bitene karşı dünyada bir figüran gibi yaşamak yerine aktör olarak düşüncelerimizi, inancımızı, doğru bulduğumuz şeyleri hayata geçirmek istiyoruz. Sumud Filosu, gerçekten son dönemlerin en başarılı aktivizm hareketi olarak yorumlanıyor. Ablukayı kırma fikri ya da denizden koridor açma fikri merkezinde insani yardımın geçişi olsa da aslında bir hukuksuzluğu sonlandırma fikridir. Gazze'nin onurlu yaşam hakkı var. Oradaki insanların kimseden yardım beklemeden onurlu yaşam hakkı var."

"Gazze halkının kolay kolay yenilmesi mümkün değil"

Aktivist Sena Polat, son iki yılının Gazzeli gazetecilerle çalışarak geçtiğini ifade ederek, "İsrail ilk ateşkes yapıldığında 250 kişi öldürdü. Onlardan biri de benim çok yakın arkadaşımdı. Sosyal medyada ekrandan görünce, bakıyorsun ama sonra kendi hayatına dönüyorsun. Bu şiddeti içselleştirmiş haldeydik. Bir şey yapmam gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Polat, herkesin bir sorumluluğu olduğuna inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Gazzelilere yapacağımız herhangi bir eylemi onlara yardım için değil de kendimizle Allah arasında bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Gazzelilerin İsraillilerden farkı nedir diye kendime sorduğumda iki şey görüyorum, onur ve direnç. Gazze halkı hem yaşamayı çok seviyor hem de aynı zamanda ölümden de korkmuyorlar. Bu ikisinin bir araya gelmesi herkese nasip olan bir şey değil. İsrail tarafına baktığımızda ölmekten ya da zarar görmekten çok korkan bir halk görüyoruz. O yüzden Gazze halkının kolay kolay yenilmesi mümkün değil. Ama bu durum bizim üzerimizden sorumluluğu kesinlikle atmıyor."

Aktivist Muhammet Fatih Sinan ise insanlık adına bir şeyler yapabilme çabası içinde filoya katıldığını kaydederek, "Dünyada bir uyanış oldu, bir diriliş oldu, aynı zamanda bir direniş oldu. Bundan sonra dünyanın her tarafında dili, dini, inancı, ne olursa olsun siyonizm karşıtı olmak artık bir değer. Sadece Filistin destekçisi olmak değil, siyonizm karşıtı olmak bir değer." ifadelerini kullandı.

Sinan, dünyanın 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası olarak ayrışacağına inandığını ifade ederek, vicdan sahibi insanların İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dur diyebilenler olduğunu sözlerine ekledi.

Küresel Sumud Filosu'nun hikayesinin anlatıldığı belgesel gösteriminin de yapıldığı etkinliğin açılışında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek de konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Çini sanatçısı Gülizar Çevik'in eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.