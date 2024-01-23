İstanbul'da özel bir otoparkta bir saatlik ücretin 340 TL olması tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilere neden oldu. İstanbul'da bir otoparkın saatlik ücret olarak vatandaştan 340 TL aldığı iddia edildi.

SAATLİK 340 TL, AYLIK 14 BİN TL

İstanbul'un Fatih İlçesine bağlı turistik mekanlardan biri olan Laleli'de park yeri bulmak bir hayli zor. Aracını otoparka park etmek isteyen sürücülerin ise ödemek zorunda olduğu ücret oldukça fazla. Öyle ki paylaşılan bir videoda özel bir otoparkın müşterilerden 340 TL'den başlayan otopark ücreti aldığı, bu ücretin aylık 14 bin liraya kadar çıktığı göze çarptı.

İKİ YILDA YÜZDE 700'E VARAN ZAM!

Park yeri bulamadığı için aracını otoparka bırakmak zorunda kalan sürücüler fahiş fiyattan oldukça şikayetçi. Ancak alternatif bir çözümün olmaması nedeniyle ellerinden bir şey gelmiyor. Aylık abonmanın standart bir otomobil için 10 bin TL olduğunu görenler "Ev kira parasına otopark ücreti." Yorumu yaptı. 2 yıl önceki tarifenin saatlik 45 TL olduğu öğrenilirken, yüzde 700'e varan zammın nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.