İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken diğer kadının olaydan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

TARTIŞMA SIRASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında yaşanan olayda iddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.