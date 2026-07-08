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İstanbul'da otellerde yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih ve Beyoğlu'ndaki otellerin restoranlarında turistlerin çanta, para, ziynet eşyası ve pasaportlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları ve saha çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da otellerin restoran bölümlerinde yerli ve yabancı turistlere ait çanta, para, ziynet eşyası ve pasaportları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı otellerde meydana gelen yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saha çalışması yürüten ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı otelde yankesicilik yöntemiyle avro, dolar ve sterlin cinsinden para, altın takılar ile pasaport çaldıkları belirlenen şüphelilerin F.Ö. ile suça sürüklenen çocuk D.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, 6 Temmuz'da Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve D.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin, restorandaki masa ve sandalyede bulunan çantaları aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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