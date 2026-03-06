Haberler

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, organize suç örgütlerine bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerinin deşifre edilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 22 Ocak'ta Bağcılar ve 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahiplerine yönelik tehdit ile 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama olaylarına karışan zanlıların adresleri belirlendi.

Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp