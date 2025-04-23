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İstanbul'da Okullar Perşembe ve Cuma Tatil Edildi

İstanbul'da Okullar Perşembe ve Cuma Tatil Edildi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki depremler sonrası okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı. Okul bahçeleri ise vatandaşların kullanımına açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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